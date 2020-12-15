Московские власти не планируют локдауна и ограничений для досуговых мест в новогодние праздники

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. <...> В Москве и магазины, и рестораны работают. Каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС ).

Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и магазины, а также ограничивать доступ горожан в досуговые места в период предстоящих каникул. Об этом 15 декабря заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

Со ссылкой на него агентство также пишет, что введение дополнительных ограничений для досуговых мест в новогодние праздники не планируется.

В Подмосковье, напомним, в праздничные дни установили более жесткие условия для работы общепита и заведений, в которых проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия. Двери разрешат открыть только тем посетителям, кто предоставит отрицательные результаты теста на COVID-19.

В Петербурге ограничения в новогодние праздники были введены после концерта Басты в Ледовом дворце, который вызвал недовольство из-за возможного несоблюдения коронавирусных правил, а также роста заболеваемости коронавирусом. В первую очередь, они коснулись ресторанов, музеев, театров, выставок и концертов, а также туристов, которых теперь не особо ждут на предстоящие каникулы. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

Однако на днях губернатор Александр Беглов заявил о возможном смягчении ограничений после Нового года, но с одним условием. Несмотря на это, владельцы общепита и различных площадок не оставляют попытки установить конструктивный диалог с властями, а туроператоры прогнозируют, какие города и регионы станут альтернативой потерянной Северной столице.