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    Мастер-класс по субботе. Панда Катюша напоминает, что впереди выходные

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    Живой бамбуковый мем России — московская панда Катюша — сегодня решительно отказалась считать 27 апреля рабочим днем.

    Суббота есть суббота, уверен самый популярный медведь страны. Видео, в котором Катюша элегантно соединяет элементы йоги и легкий полдник, опубликовала в своем тг-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    «Придумайте подпись», — предложила Акулова подписчикам. Большинство из которых, в отличие от Катюши, субботу проводят на работе.

    Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    Утром в субботу Акулова выложила фото Катюши, которое гораздо больше соответствовало настроению большей части страны по случаю длинной рабочей недели.

    «Когда поняла, что суббота — тоже рабочий день», — подписала фото Акулова.

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    Напомним, за взрослением первой панды, рожденной в России, вся страна следит уже несколько месяцев — с августа 2023 года. Малышка родилась весом всего 150 граммов. Сейчас Катюша весит уже 22 килограмма.

    Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

    Фото: Светлана Акулова Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

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