Мастер-класс по субботе. Панда Катюша напоминает, что впереди выходные

«Придумайте подпись», — предложила Акулова подписчикам. Большинство из которых, в отличие от Катюши, субботу проводят на работе.

Суббота есть суббота, уверен самый популярный медведь страны. Видео, в котором Катюша элегантно соединяет элементы йоги и легкий полдник, опубликовала в своем тг-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Утром в субботу Акулова выложила фото Катюши, которое гораздо больше соответствовало настроению большей части страны по случаю длинной рабочей недели.

Напомним, за взрослением первой панды, рожденной в России, вся страна следит уже несколько месяцев — с августа 2023 года. Малышка родилась весом всего 150 граммов. Сейчас Катюша весит уже 22 килограмма.

Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

