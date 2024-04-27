Мастер-класс по субботе. Панда Катюша напоминает, что впереди выходные

Живой бамбуковый мем России — московская панда Катюша — сегодня решительно отказалась считать 27 апреля рабочим днем.
Суббота есть суббота, уверен самый популярный медведь страны. Видео, в котором Катюша элегантно соединяет элементы йоги и легкий полдник, опубликовала в своем тг-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Придумайте подпись», — предложила Акулова подписчикам. Большинство из которых, в отличие от Катюши, субботу проводят на работе.
Утром в субботу Акулова выложила фото Катюши, которое гораздо больше соответствовало настроению большей части страны по случаю длинной рабочей недели.
«Когда поняла, что суббота — тоже рабочий день», — подписала фото Акулова.
Напомним, за взрослением первой панды, рожденной в России, вся страна следит уже несколько месяцев — с августа 2023 года. Малышка родилась весом всего 150 граммов. Сейчас Катюша весит уже 22 килограмма.
Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.