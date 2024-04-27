Аппетитный блин на ночном небе. Полюбуйтесь, как огромная луна плыла над Петербургом

Автор: Астро Фото Болото
Ясное небо ночью 27 апреля позволило жителям Петербурга и Ленинградской области увидеть еще почти полную луну во всей красе. Впечатляющими фото и видео поделились в Telegram-канале «Астро Фото Болото».
Яркая, почти оранжевая луна цеплялась за крыши домов в Петербурге и пряталась в кружеве деревьев в Ленобласти. «В ближайшие дни она не будет подниматься высоко над горизонтом, при ясной погоде можно будет полюбоваться ей перед рассветом», — отмечают в сообществе.
Полнолуние было совсем недавно — 24 апреля. Сейчас луна убывающая, в третьей фазе. Новолуние случится 8 мая.