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    «Коммерсантъ»: обыски в столичном музее «Гараж» прошли по делу Верзилова*

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    Обыски в музее современного искусства «Гараж» в Москве завершились, пространство работает в обычном режиме. Руководство музея сообщило 27 апреля, что мероприятия были связаны с делом в отношении иностранного агента Петра Верзилова.

    Как пишет «Коммерсантъ», обыски завершились накануне вечером. Сообщалось, что сотрудники ФСБ унесли из музея несколько коробок с бумагами. В них могут быть копии архивных документов.

    Визит силовиков был вызван расследованием уголовного дела в отношении Петра Верзилова. Судя по публичной информации, участника Pussy Riot, издателя «Медиазоны»** и фигуранта уголовного дела о госизмене ничего не связывает с музеем, основанным Романом Абрамовичем.

    В марте 2024 года по делу Верзилова прошла серия обысков у художников-акционистов, часть из которых, по их словам, также с фигурантом ничего не связывало.

    * Признан Минюстом иностранным агентом.

    ** Признано Минюстом СМИ-иноагентом.

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