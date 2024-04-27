«Коммерсантъ»: обыски в столичном музее «Гараж» прошли по делу Верзилова*

Обыски в музее современного искусства «Гараж» в Москве завершились, пространство работает в обычном режиме. Руководство музея сообщило 27 апреля, что мероприятия были связаны с делом в отношении иностранного агента Петра Верзилова.

Как пишет «Коммерсантъ», обыски завершились накануне вечером. Сообщалось, что сотрудники ФСБ унесли из музея несколько коробок с бумагами. В них могут быть копии архивных документов.

Визит силовиков был вызван расследованием уголовного дела в отношении Петра Верзилова. Судя по публичной информации, участника Pussy Riot, издателя «Медиазоны»** и фигуранта уголовного дела о госизмене ничего не связывает с музеем, основанным Романом Абрамовичем.