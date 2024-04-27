Медведев предложил взыскивать имущество американцев в ответ на конфискацию активов РФ

В связи с конфискацией активов России в США зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности изъятия имущества американцев в России, о чем он написал в субботу, 27 апреля, в своем телеграм-канале. Политик подчеркнул, что Америка и американцы «должны заплатить за свои преступные решения».
При этом Медведев считает, что Москва не сможет дать полностью симметричный ответ, поэтому ответ может быть только ассиметричный. «Речь идёт об обращении взыскания, например, по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России», — заявил Дмитрий Медведев, уточнив, что речь идет о счетах, недвижимости и движимом имуществе в натуральной форме.
Зампред Совбеза также назвал причину ассиметричного ответа Вашингтону: «У нас нет значимого количества американского государственного имущества».
По его словам, это будет сложным решением, поскольку мера затронет тех американцев, которые выступали обычно как инвесторы в российскую экономику, и чьи права частной собственности и неприкосновенности РФ гарантировала. Бывший премьер-министр и президент России отметил, что статьей 1194 ГК РФ предусмотрены так называемые реторсии, согласно которым правительство РФ может установить ответные ограничения в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются те же ограничения в отношении российских граждан и юрлиц.
По мнению зампреда Совбеза, правило нужно сделать шире, поскольку конфискация российских активов — это по сути прекращение права собственности, значит и в российском законодательстве нужно предусмотреть не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было взыскать в пользу РФ имущество иностранцев.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен 8 ноября 2023 года заявил, что страны Запада не будут возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока Москва не «заплатит» за специальную военную операцию (СВО) на Украине. В тот же день глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что эта конфискация как прецедент будет иметь негативные последствия для развития финансовой системы в мире.
В апреле 2024 года Палата представителей США приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Документ направлен на рассмотрение Сенату.