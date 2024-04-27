Медведев предложил взыскивать имущество американцев в ответ на конфискацию активов РФ

В связи с конфискацией активов России в США зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности изъятия имущества американцев в России, о чем он написал в субботу, 27 апреля, в своем телеграм-канале. Политик подчеркнул, что Америка и американцы «должны заплатить за свои преступные решения».

При этом Медведев считает, что Москва не сможет дать полностью симметричный ответ, поэтому ответ может быть только ассиметричный. «Речь идёт об обращении взыскания, например, по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России», — заявил Дмитрий Медведев, уточнив, что речь идет о счетах, недвижимости и движимом имуществе в натуральной форме.