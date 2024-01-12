Bloomberg: Россия готовит судебный иск, чтобы замороженные 300 млрд долларов Центробанка не передали Украине

Россия готовит судебный иск, чтобы воспрепятствовать попыткам США и стран Европы конфисковать часть замороженных активов Центрального банка в размере 300 миллиардов долларов в пользу Украины. Об этом 12 января пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В Москве уверены, что исход конфискации средств маловероятен, рассказали чиновники на условиях анонимности. По их информации, на данном этапе Банк России близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов Москвы в случае судебного разбирательства. Также инсайдеры сообщили, что российские власти заказывали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах.