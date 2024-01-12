Bloomberg: Россия готовит судебный иск, чтобы замороженные 300 млрд долларов Центробанка не передали Украине

Россия готовит судебный иск, чтобы воспрепятствовать попыткам США и стран Европы конфисковать часть замороженных активов Центрального банка в размере 300 миллиардов долларов в пользу Украины. Об этом
В Москве уверены, что исход конфискации средств маловероятен, рассказали чиновники на условиях анонимности. По их информации, на данном этапе Банк России близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов Москвы в случае судебного разбирательства. Также инсайдеры сообщили, что российские власти заказывали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах.
В Банке России отказались комментировать свои планы американскому агентству. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов обернется для Соединенных Штатов «глубокими последствиями», пишет РИА Новости. Поводом для заявления стала публикация Bloomberg, в которой утверждалось, что администрация Джо Байдена принципиально поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов.
В ноябре 2022 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около