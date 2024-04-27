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    Yle: финский депутат задержан за стрельбу у ресторана. По профессии он полицейский

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    Депутата парламента Финляндии Тимо Ворнанена задержали по подозрению в стрельбе у ресторана. Об этом сообщает издание Yle в субботу, 27 апреля. СМИ уточняет, что в пресс-релизе полиция не называет имя Ворнанена, но на него указывают известные детали инцидента.

    Предварительно, все произошло у ресторана в Хельсинки утром в пятницу. Депутат вступил в словесный спор с коллегой, затем уже за пределами ресторана достал огнестрельное оружие и направил его на людей, а после выстрелил в землю.

    Информацию о причастности Ворнанена к стрельбе подтвердила министр финансов и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра.

    По данным Yle, Ворнанен по профессии — полицейский, увлекается охотой. Состоит в партии «Истинные финны». По данным РИА Новости, это вторая партия по числу представителей в парламенте — 46 депутатов из 200. «Истинные финны» заняли второе место на парламентских выборах 2023 года.

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