Yle: финский депутат задержан за стрельбу у ресторана. По профессии он полицейский

Депутата парламента Финляндии Тимо Ворнанена задержали по подозрению в стрельбе у ресторана. Об этом сообщает издание Yle в субботу, 27 апреля. СМИ уточняет, что в пресс-релизе полиция не называет имя Ворнанена, но на него указывают известные детали инцидента.



Предварительно, все произошло у ресторана в Хельсинки утром в пятницу. Депутат вступил в словесный спор с коллегой, затем уже за пределами ресторана достал огнестрельное оружие и направил его на людей, а после выстрелил в землю.

Информацию о причастности Ворнанена к стрельбе подтвердила министр финансов и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра.

