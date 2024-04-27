    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, с-з

    765мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.01eur98.72

    В Волгограде двое отмечали рождение ребенка и насмерть забили таксиста

    2888
    2 комментария

    В Волгограде двое молодых людей задержаны за жестокое убийство 18-летнего таксиста, сообщает 27 апреля СУ СК России по Волгоградской области.

    Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего и 29-летнего жителей Волгограда. Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

    По версии следствия, в ночь на 27 апреля волгоградцы вызвали такси. За рулем был 18-летний водитель. Мужчины совершили поездку, но платить отказались.

    «В ходе конфликта <...> подозреваемые нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия».

    По данным портала V1.RU, задержать подозреваемых удалось благодаря записям с камер наблюдения. Оказалось, что мужчины, перед тем как вызвать такси, отмечали рождение ребенка у одного из них.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство таксиста
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close