В Волгограде двое отмечали рождение ребенка и насмерть забили таксиста

В Волгограде двое молодых людей задержаны за жестокое убийство 18-летнего таксиста, сообщает 27 апреля СУ СК России по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего и 29-летнего жителей Волгограда. Они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



По версии следствия, в ночь на 27 апреля волгоградцы вызвали такси. За рулем был 18-летний водитель. Мужчины совершили поездку, но платить отказались.



«В ходе конфликта <...> подозреваемые нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигуранты скрылись с места происшествия».

