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    Уважать ценности и не лезть в политику. Как хотят ужесточить законодательство для мигрантов

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    В Госдуму внесен законопроект, предполагающий введение нового понятия «режим высылки» в отношении нелегально находящихся в России иностранцев. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Госдумы в субботу, 27 апреля.

    Поправки планируют внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Мера будет устанавливаться в отношении мигрантов, у которых истек срок временного пребывания или миграционных документов, аннулировано разрешение на временное проживание, вид на жительство, или тех, кто совершил противоправное деяние.

    В случае назначения режима высылки в отношении иностранца вводится ряд ограничений. Это запрет на покупку движимого и недвижимого имущества, ограничение на пользование правом на управление транспортом, отказ в открытии банковского счета, распоряжении счетами и переводе средств, запрет на изменение места жительства и заключение брака. Кроме того, полиция получит доступ в жилые и иные помещения, в которых находятся иностранцы в режиме высылки.

    Отмечается, что мера позволит ограничить отдельные права незаконно находящихся в стране иностранцев, расширить меры контроля за местонахождением мигрантов. При этом законопроект предусматривает прекращение действия высылки в случаях выезда иностранца из России, решения им правового положения, отмены решения, на основании которого был введен режим, либо смерти иностранца.

    Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранцев в РФ до 90 суток в течение года.

    Согласно инициативе, для сохранения права на въезд и пребывание в России иностранец должен соблюдать законы, уважать традиционные ценности, не препятствовать реализации прав и свобод россиян, не вмешиваться в госполитику страны, бережно относиться к окружающей среде, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом.

    Тезисы законопроекта об ужесточении контроля за мигрантами ранее представило МВД России.

    Ранее «Фонтанка» писала, что с 1 апреля Управление по вопросам миграции Петербурга начало аннулировать патенты мигрантов, которые приехали в регион в начале 2024 года, но так и не устроились на работу. Согласно законодательству, иностранцы, приезжающие в Россию с целью трудоустройства, должны в течение двух месяцев устроиться на работу и уведомить об этом миграционную службу.

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