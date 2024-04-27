Радуга в хрустальных брызгах. В Петербурге проснулись фонтаны

Первая примета приближающегося лета в Петербурге — работающие фонтаны. Утром 27 апреля специалисты Водоканала запустили 79 сооружений. Через несколько дней их будет 85. «Фонтанка» прогулялась по Приморскому и Петроградскому районам, проинспектировала парки и нашла у воды счастливых неработающих в этот час людей. Больше всего фонтанам обрадовались, конечно, дети.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
По счастливой случайности старт сезона фонтанов совпал с идеальной солнечной погодой. Струи бурлящей воды устремились в чистое голубое небо, а яркие лучи, преломившись в каплях, стали радугой.
Большинство фонтанов в Петербурге будут работать ежедневно с девяти утра до десяти вечера.