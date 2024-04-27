Кроме полицейского, во время стрельбы в центре Петербурга пострадал фельдшер, возбуждено еще одно дело

Во время стрельбы в квартире на Английском проспекте в Петербурге пострадал 33-летний фельдшер. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.



Как рассказали в Следственном комитете 27 апреля, полицейские вместе с врачами скорой помощи прибыли в квартиру дома на Английском проспекте накануне утром. Их вызвала местная жительница, которая заявила, что ее 42-летний сын отравился таблетками.

В ответ на предложение проследовать в медучреждение мужчина трижды выстрелил из пистолета в полицейского, ранив его в шею и грудь, а также в фельдшера, ранив его в предплечье. Второй сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате чего стрелявший скончался на месте.

