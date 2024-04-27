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    Кроме полицейского, во время стрельбы в центре Петербурга пострадал фельдшер, возбуждено еще одно дело

    1981
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    Во время стрельбы в квартире на Английском проспекте в Петербурге пострадал 33-летний фельдшер. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

    Как рассказали в Следственном комитете 27 апреля, полицейские вместе с врачами скорой помощи прибыли в квартиру дома на Английском проспекте накануне утром. Их вызвала местная жительница, которая заявила, что ее 42-летний сын отравился таблетками.

    В ответ на предложение проследовать в медучреждение мужчина трижды выстрелил из пистолета в полицейского, ранив его в шею и грудь, а также в фельдшера, ранив его в предплечье. Второй сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате чего стрелявший скончался на месте.

    Теперь возбуждено уголовное дело не только о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ), но и о покушении на убийство фельдшера (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Раненый сотрудник полиции и второй потерпевший госпитализированы.

    Ранее «Фонтанка» писала, что раненый сотрудник полиции — 34-летний старший сержант, который служит в УМВД по Адмиралтейскому району. У него есть жена и дочь. Состояние полицейского оценивается как тяжелое, но стабильное. Ему провели операцию, он остается в реанимации.

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