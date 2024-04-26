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    СК показал, где петербуржец стрелял в полицейских. Видео

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    Следственный комитет Петербурга показал квартиру, в которой мужчина открыл стрельбу по полицейским. Возбуждено уголовное дело.

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    Как сообщает СК, из материалов уголовного дела следует, что утром 26 апреля полицейские Адмиралтейского района вместе с врачами скорой помощи прибыли в квартиру дома на Английском проспекте. Заявку оставила местная жительница — она сообщила, что ее 42-летний сын специально отравился таблетками.

    «В ответ на предложение проследовать в медицинское учреждение мужчина произвел выстрел из переделанного травматического пистолета под боевой в полицейского. Второй сотрудник полиции правомерно применил табельное оружие, в результате чего стрелявший скончался на месте происшествия», — сообщает СК.

    ГСУ СК РФ по СПб

    Раненый сотрудник полиции находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему оказывают медпомощь. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).

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