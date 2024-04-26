СК показал, где петербуржец стрелял в полицейских. Видео

Следственный комитет Петербурга показал квартиру, в которой мужчина открыл стрельбу по полицейским. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает СК, из материалов уголовного дела следует, что утром 26 апреля полицейские Адмиралтейского района вместе с врачами скорой помощи прибыли в квартиру дома на Английском проспекте. Заявку оставила местная жительница — она сообщила, что ее 42-летний сын специально отравился таблетками.
«В ответ на предложение проследовать в медицинское учреждение мужчина произвел выстрел из переделанного травматического пистолета под боевой в полицейского. Второй сотрудник полиции правомерно применил табельное оружие, в результате чего стрелявший скончался на месте происшествия», — сообщает СК.
ГСУ СК РФ по СПб
Раненый сотрудник полиции находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему оказывают медпомощь. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).