Неудачные инвестиции толкнули на суицид. Новые подробности стрельбы по полиции в центре Петербурга

Следственный комитет Петербурга раскрыл новые подробности о стрельбе в квартире на Английском проспекте. У напавшего на полицейских и врачей все пошло не по плану еще в 2023 году.



По версии следствия, в прошлом году 42-летний житель Петербурга заработал на валютном рынке крупную сумму денег, но не успел их обналичить из-за резкого падения курсов. Для того, чтобы снова заработать, он взял в долг 80 тысяч долларов США под залог квартиры, которые снова использовал на валютном рынке.



В начале 2024-го биржевые курсы опустились, на фоне чего у мужчины началась депрессия. 26 апреля он принял решение свести счеты с жизнью.

