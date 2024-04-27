Неудачные инвестиции толкнули на суицид. Новые подробности стрельбы по полиции в центре Петербурга

Следственный комитет Петербурга раскрыл новые подробности о стрельбе в квартире на Английском проспекте. У напавшего на полицейских и врачей все пошло не по плану еще в 2023 году.
По версии следствия, в прошлом году 42-летний житель Петербурга заработал на валютном рынке крупную сумму денег, но не успел их обналичить из-за резкого падения курсов. Для того, чтобы снова заработать, он взял в долг 80 тысяч долларов США под залог квартиры, которые снова использовал на валютном рынке.
В начале 2024-го биржевые курсы опустились, на фоне чего у мужчины началась депрессия. 26 апреля он принял решение свести счеты с жизнью.
Утром того дня врачи и полицейские прибыли в квартиру мужчины по вызову местной жительницы — она сообщила, что ее сын пытается уйти из жизни. В ответ на предложение проследовать в медучреждение мужчина трижды выстрелил из пистолета в полицейского, ранив его в шею и грудь, а также в фельдшера, ранив его в предплечье. Второй сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате чего стрелявший скончался на месте.
Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ) и о покушении на убийство фельдшера (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Оба пострадавших находятся в больнице. Расследование продолжается.
Ранее «Фонтанка» писала, что раненый сотрудник полиции — 34-летний старший сержант, который служит в УМВД по Адмиралтейскому району. У него есть жена и дочь. Состояние полицейского оценивается как тяжелое, но стабильное.