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    Следователя из Гатчины арестовали за заботу о муже. Его трудоустройство стало взяткой

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    Суд в Петербурге отправил под стражу сотрудницу следственного управления гатчинской полиции Елену Куляпину. Ей вменяют взятку.

    О решении Октябрьского районного суда сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Куляпина трудится в должности заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти.

    По версии следствия, в 2023 году на столе Куляпиной оказался материал проверки в отношении компании, должностные лица которой вроде как смошенничали. Возбуждения дела им не хотелось, следователь якобы предложила решить вопрос на взаимовыгодных условиях — она не видит состав и отказывает в возбуждении, а ее супруг становится сотрудником организации.

    Следствием установлено, что муж Куляпиной был трудоустроен с июля 2023 по апрель текущего года. За это время он заработал полмиллиона рублей.

    Куляпиной предъявлено обвинение в получении взятки. Она просила отправить ее под домашний арест, суд выбрал стражу.

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