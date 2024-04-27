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    Опять дистант. Вспышка кори в СПбГУ отправила студентов трех факультетов по домам

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    Студентов трех факультетов СПбГУ отправили на дистанционку до 15 мая из-за вспышки кори, стало известно «Фонтанке» 27 мая.

    На удаленку ушли студенты Института наук о земле (корпус на 10-й линии В.О.) и факультетов истории и философии (Менделеевская линия, д. 5). На корпоративную почту им пришли письма о переводе занятий в дистанционный режим с 27 апреля по 15 мая «в связи с зафиксированными очагами заболевания корью».

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    Как рассказал «Фонтанке» один из обучающихся Института наук о земле, на факультет поступила информация из Боткинской больницы о том, что одна из студенток заразилась корью, после чего весь Институт начали проверять на наличие антител.

    «Мы сдавали кровь на анализы, уже начали приходить результаты», — сообщил студент. В середине апреля в стенах Института проходил географический фестиваль, куда приезжали обучающиеся из разных регионов и университетов, в том числе из МГУ. О том, успел ли кто-то заразиться, студенты не знают.

    Карантин в корпусе историков и философов подтвердил «Фонтанке» один из обучающихся. В расписании на сайте СПбГУ также указано, что учебные занятия и экзамены будут проводиться «с использованием информационно-коммуникационных технологий» вплоть до 15 мая.

    Как рассказали «Фонтанке» студенты, в общежитиях карантин пока не вводили. Сейчас по корпусам ПУНКа ходят врачи и просят проживающих показать прививочные сертификаты. Также в студгородке ограничили вход в корпус № 15 для тех, кто в нем не проживает. Как указали в университете — для «проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий».

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