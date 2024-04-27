На юге Петербурга перекроют крупные проспекты. Водителей потеснят атлеты

Два спортивных мероприятия перекроют несколько улиц на юге Петербурга в первой половине дня 28 апреля. Об этом предупреждает пресс-служба городского комитета по транспорту.



Для проведения соревнований по легкой атлетике «Десятка Пушкин Ран» с 8:20 до 11:30 воскресенья будет закрыт проезд по: