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    На юге Петербурга перекроют крупные проспекты. Водителей потеснят атлеты

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    Два спортивных мероприятия перекроют несколько улиц на юге Петербурга в первой половине дня 28 апреля. Об этом предупреждает пресс-служба городского комитета по транспорту.

    Для проведения соревнований по легкой атлетике «Десятка Пушкин Ран» с 8:20 до 11:30 воскресенья будет закрыт проезд по:

    • проспекту Юрия Гагарина от Кузнецовской до Бассейной улицы,
    • Кузнецовской улице от проспекта Юрия Гагарина до проспекта Космонавтов,
    • проспекту Космонавтов в направлении от Кузнецовской к Бассейной,
    • Бассейной улице в направлении от Космонавтов к Юрия Гагарина.

    С полуночи до 11:30 на этих же участках будет запрещена парковка.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    А в связи с проведением физкультурного мероприятия «I Кировский Полумарафон Спортмастер ПРО, посвященный Дню Победы» с 9:00 до 12:30 перекроют движение транспорта на проспекте Народного Ополчения от улицы Генерала Симоняка до улицы Лени Голикова. С шести утра до 12:30 там же нельзя будет парковаться.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: комитет по транспорту Петербурга
    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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