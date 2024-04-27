На юге Петербурга перекроют крупные проспекты. Водителей потеснят атлеты

Два спортивных мероприятия перекроют несколько улиц на юге Петербурга в первой половине дня 28 апреля. Об этом предупреждает пресс-служба городского комитета по транспорту.
Для проведения соревнований по легкой атлетике «Десятка Пушкин Ран» с 8:20 до 11:30 воскресенья будет закрыт проезд по:
- проспекту Юрия Гагарина от Кузнецовской до Бассейной улицы,
- Кузнецовской улице от проспекта Юрия Гагарина до проспекта Космонавтов,
- проспекту Космонавтов в направлении от Кузнецовской к Бассейной,
- Бассейной улице в направлении от Космонавтов к Юрия Гагарина.
С полуночи до 11:30 на этих же участках будет запрещена парковка.
А в связи с проведением физкультурного мероприятия «I Кировский Полумарафон Спортмастер ПРО, посвященный Дню Победы» с 9:00 до 12:30 перекроют движение транспорта на проспекте Народного Ополчения от улицы Генерала Симоняка до улицы Лени Голикова. С шести утра до 12:30 там же нельзя будет парковаться.