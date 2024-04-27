Сервис по продаже билетов RedKassa разослал пользователям приглашения на концерт Кобзона в «Крокусе». Сбой связывают со взломом

Пользователи билетного сервиса RedKassa вечером 27 апреля начали получать сообщения с приглашением на концерт умершего Иосифа Кобзона в разрушенном после теракта «Крокус Сити Холле». Сайт сервиса недоступен.
О сообщениях от RedKassa сообщили подписчики «Осторожно Новости». Сам сервис опубликовал сообщение в соцсетях. В нем сказано, что сервис неисправен, приглашение на бесплатный концерт Кобзона велено игнорировать.
По состоянию на десять часов вечера сайт сервиса не работает. Ряд СМИ сообщает, что его взломали.
Иосиф Кобзон умер в 2018 году. «Крокус» остался без крыши после теракта и пожара 22 марта.