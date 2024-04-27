Сервис по продаже билетов RedKassa разослал пользователям приглашения на концерт Кобзона в «Крокусе». Сбой связывают со взломом

Пользователи билетного сервиса RedKassa вечером 27 апреля начали получать сообщения с приглашением на концерт умершего Иосифа Кобзона в разрушенном после теракта «Крокус Сити Холле». Сайт сервиса недоступен.

О сообщениях от RedKassa сообщили подписчики «Осторожно Новости». Сам сервис опубликовал сообщение в соцсетях. В нем сказано, что сервис неисправен, приглашение на бесплатный концерт Кобзона велено игнорировать.

По состоянию на десять часов вечера сайт сервиса не работает. Ряд СМИ сообщает, что его взломали.