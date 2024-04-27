    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    0 м/с, штиль

    766мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.78eur98.03

    «Вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА». Мособласть предупредила о новой лесной опасности

    2293
    3 комментария

    Десятки БПЛА были найдены в лесах Московской области после схода снега. В управлении региональной безопасности региона предупреждают, что оттаявшие дроны могут быть опасны.

    О предупреждении пишет MSK1 27 апреля. «Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — отмечают в управлении.

    В большинстве случаев это дроны, которые были сбиты средствами ПВО, но и в таком виде они могут быть опасны. Тех, кто запланировал прогулки по лесам, предупреждают, что БПЛА нельзя брать в руки и вообще шевелить, также не рекомендовано пользоваться вблизи дрона средствами связи и навигаторами. Отойдя минимум на 100 метров от находки, следует позвонить по номеру 112.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close