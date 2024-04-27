«Вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА». Мособласть предупредила о новой лесной опасности

Десятки БПЛА были найдены в лесах Московской области после схода снега. В управлении региональной безопасности региона предупреждают, что оттаявшие дроны могут быть опасны.

О предупреждении пишет MSK1 27 апреля. «Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — отмечают в управлении.

В большинстве случаев это дроны, которые были сбиты средствами ПВО, но и в таком виде они могут быть опасны. Тех, кто запланировал прогулки по лесам, предупреждают, что БПЛА нельзя брать в руки и вообще шевелить, также не рекомендовано пользоваться вблизи дрона средствами связи и навигаторами. Отойдя минимум на 100 метров от находки, следует позвонить по номеру 112.