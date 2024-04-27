«Бог за всеми смотрит». Дворника, спасшего людей при пожаре, наградили картиной, ее повесят рядом с портретом Путина

Поделиться Поделиться





Олимжон Ибрагимов 7 лет назад приехал в Петербург вместе с семьей. За это время он уже дважды спасал людей при пожаре, но лишь во второй раз получил федеральную известность. Как человек-паук, он забрался по водосточной трубе к женщинам, чтобы помочь им выбраться из горящей квартиры.



«Фонтанка» поговорила с Олимжоном, получившим в подарок от главы района картину. Ее он обещал повесить в комнате, где живет еще четверо человек, рядом с портретом Путина.



В Петербурге дворник, забравшись по трубе дома, вывел из огня на карниз несколько человек, после этого они спустились по спасательной лестнице МЧС. Случилось это 25 апреля в доме на Подольской, 39. Известным Олимжон Ибрагимов стал на следующий день — благодаря видео и рассказу жительницы, решившей поделиться его подвигом. За два дня он стал самым известным дворником Петербурга и получил грамоту от администрации района. «Фонтанке» удалось вклиниться в рабочий график Олимжона, да еще и между звонками от других журналистов.

— Где вы научились так лазать? — Я из Узбекистана, служил там в десантных войсках в Фергане. В боевых действиях не участвовал, но мы каждый день тренировались, буквально каждые несколько часов. Например, нужно было, держась одной рукой, забраться на седьмой или даже девятый этаж, а потом спуститься. Я служил 15 лет, для меня это было легко, мне нравилось. Я за это время стал мастером спорта по боксу. — Вы давно оказались в Петербурге? — Мне 48 лет. 7 лет я уже здесь живу и работаю дворником. Как на пенсию вышел со службы, дочку замуж отдал, так с женой сели и стали думать, как искать работу. Так и уехали.

В этот момент Олимжона кто-то отвлекает, он извиняется: «Простите, мне нужно «Газель» разгружать от мусора, надо идти работать, перезвоните позже». — Вам удобно снова разговаривать? — Да, сейчас могу, мусор немного потаскали, пока свободен. — Вы первый раз кого-то так спасали? — Нет, я уже помогал во время пожара на Верейской улице, кажется, 17-й дом. Больше года назад, наверное. Там бомжи что-то устроили, случился пожар, был труп, но я помогал женщине, она вышла из огня живой. Мне тогда грамоту дали.

— Вас как-то еще отблагодарили те, кому вы помогли? — Ну, это наша обязанность помогать, Бог за всеми смотрит. Вчера кто-то звонил, но я трубку не взял, весь день мусор разгребали. Мы часто помогаем тут людям, меня за 7 лет все узнали. Холодильник кому помочь занести, вещи выкинуть. Мой телефон висит в парадных. Мы все понимаем: мы люди и должны друг другу помогать. — Как ваша жена отреагировала? —Нормально. Мы сейчас работаем. Жена работает тоже дворником. Она знает, что у меня физическая тренировка нормальная. Дочка тоже дворник. В одной бригаде работаем. Пожар был на нашем участке. Наша территория большая — Можайская, Верейская, Бронницкая — 90 парадных. Чистить и убирать — это наша работа, наши дела.

— Вам нравится эта работа? — У мигрантов везде такие работы. — А зарплата как? — Зарплата маленькая, но мы друг другу помогаем. Мы работяги. В месяц 45 тысяч получаю, на патент и регистрацию уходит 10 тысяч , еще 10 тысяч плачу за жилье. 25 тысяч остается на жизнь. Нормально — жить можно. Вечером 26 апреля глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук сообщил: «Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него».





— Вас как-то финансово отблагодарили? — Нет, пока нет. — А уже решили, где повесите картину?

— Да, в нашей комнате. — Сколько человек вас там живет? — Мы впятером. Дочка с внучкой живут отдельно. Повесим на память в комнате. У нас там уже висит портрет Владимира Путина и Дмитрия Медведева. — Откуда?