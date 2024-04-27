В московском аэропорту пропали железные вилки

В ресторанах «Росинтер Ресторантс Холдинг», которая управляет «Il Патио», «Планета Суши», на время майских праздников заменили железные вилки и ножи на пластиковые, пишет 27 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Да, действительно, в «Домодедово» заменили приборы на пластиковые на период праздничных дней», — сообщили в компании, уточнив, что в других аэровокзалах «пока такого нет».
Накануне ряд Telegram-каналов писал, что из кафе и бизнес-залов российских аэропортов пропали железные столовые приборы, а в скором их уберут и из самолетов российских авиакомпаний якобы из-за угрозы терактов на воздушном транспорте.
Рестораны холдинга работают в московских аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево», и в петербургском «Пулково». Также рестораны сети есть в казанском аэропорту.
«Фонтанка» не располагает комментарием пресс-службы Пулково и Росавиации.