В московском аэропорту пропали железные вилки

В ресторанах «Росинтер Ресторантс Холдинг», которая управляет «Il Патио», «Планета Суши», на время майских праздников заменили железные вилки и ножи на пластиковые, пишет 27 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Да, действительно, в «Домодедово» заменили приборы на пластиковые на период праздничных дней», — сообщили в компании, уточнив, что в других аэровокзалах «пока такого нет».

Накануне ряд Telegram-каналов писал, что из кафе и бизнес-залов российских аэропортов пропали железные столовые приборы, а в скором их уберут и из самолетов российских авиакомпаний якобы из-за угрозы терактов на воздушном транспорте.