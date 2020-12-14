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«Так нам, дуракам, и надо». В рестораны, попросившие в Смольном ослабления новогодних ограничений пришли МЧС, ФМС, МВД и Роспотребнадзор

По информации «Фонтанки», именно в рестораны сетей «Токио Сити», «Бахрома» и группы Ginza, которые на днях попросили Смольный об ослаблении коронавирусных ограничений, пришла неожиданная веерная проверка.

Как стало известно нашему изданию, групповой визит известным в Петербурге заведениям общепита нанесли полиция, Роспотребнадзор, МЧС, а также Управление по вопросам миграции ГУ МВД. Рейды прошли в субботу, около 17 часов, 12 декабря, в основном в центре города. Проверяющие заходили в гости сборными бригадами по 10–12 человек. Как сообщил «Фонтанке» один из сотрудников ресторана (хотя его звонок в редакцию не был одиноким), «пришли и вежливо так с порога: «Добрый вечер»».

«После новостей о встрече рестораторов в Смольном, которые мы все читали, это звучало как-то по-особому», — размышляет наш собеседник.

Заметим, на прошлой неделе представители именно этих ресторанных групп встретились с вице-губернатором Евгением Елиным и прокурором города Сергеем Литвиненко. Тогда представители бизнеса в один голос попросили не закрывать их на все праздники. Предприниматели согласились закрыться с 30 декабря по 1 января, но до и после Нового года просили дать возможность работать до 23.00, как сейчас.

По корректным репликам деловых собеседников «Фонтанки», проверки могли быть инициированы прокуратурой, чтобы убедиться, что бизнес, который просит о послаблениях, действительно выполняет установленные правила. Правда, не все из них были настроены безукоризненно лояльно.

«Так нам дуракам и надо. Пришли к царю просить «воздуха». Вот, теперь у нас с коронавирусом и МЧС борется. На пол не положили — и не том спасибо», — «поблагодарил» один из участников рынка.

В группе Ginza вообще не прокомментировали итоги визита, мол, никаких претензий. В группе «Токио сити» и «Бахрома» подтвердили, что, действительно, на прошедших выходных в заведениях сетей прошли плановые проверки.

«Но они никаким образом не связаны с прошедшим на прошлой неделе совещанием», — прокомментировали в объединении «Рестоград».

«Были незначительные замечания по линии Роспотребнадзора. На текущий момент они уже устранены», — предельно дипломатично добавили в ассоциации.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

nuga
А разве проверки подобными делегациями бизнеса,не приостановлены? И почему заранее не предупреждают и толпой в ковид? Сами нарушают. Грязными ботинками 20-30 штук ног без бахил на кухню,в зал в верхней одежде без спецодежды и колпаков с убранными волосами?Это все равно,что заявится в больницу в операционную с проверкой и натрясти вирусов и микробов с подошв и одежды.
nikopuma
Пенсионный возраст проспали, а тут проверки!
Игорь Титов
сами выбирали и голосовали
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