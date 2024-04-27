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    В украинском Ровно снесли памятник советским солдатам

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    Власти города Ровно на западе Украины демонтировали памятник советским солдатам, расположенный на холме Славы в центре населенного пункта. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу города Шакирзяна.

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    Мэр Ровно заявил, что бюджетных денег на демонтаж памятника не потрачено. Также он хочет продать обломки памятника, установленного по случаю 40-летия победы в Великой Отечественной войне.

    Монумент установили в 1985 году. Он состоял из 48-метрового обелиска из красного гранита, восьмиметровой скульптурной композиции — фигур солдата, партизана и девочки. Также в состав монумента входит трехметровый горельеф из 18 фигур.

    В России действует закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества. Его в 2020 году подписал президент Владимир Путин.

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    УкраинаСнос памятников
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