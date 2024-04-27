В украинском Ровно снесли памятник советским солдатам

Власти города Ровно на западе Украины демонтировали памятник советским солдатам, расположенный на холме Славы в центре населенного пункта. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу города Шакирзяна.
соцсети
Мэр Ровно заявил, что бюджетных денег на демонтаж памятника не потрачено. Также он хочет продать обломки памятника, установленного по случаю 40-летия победы в Великой Отечественной войне.
Монумент установили в 1985 году. Он состоял из 48-метрового обелиска из красного гранита, восьмиметровой скульптурной композиции — фигур солдата, партизана и девочки. Также в состав монумента входит трехметровый горельеф из 18 фигур.
В России действует закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества. Его в 2020 году подписал президент Владимир Путин.