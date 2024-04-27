Жителя Подмосковья приговорили за убийство из-за собачьего лая

Суд Московской области огласил приговор в отношении мужчины, признанного в убийстве из хулиганских побуждений. Его жертвой стал прохожий, гуляющий с собакой. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области в субботу, 27 апреля https://t.me/gsuskmosobl/2110.



Роковая прогулка произошла 22 сентября 2023 года в городе Звенигороде. 45-летний местный житель и его супруга вышли на прогулку с маленькой собакой за час до полуночи. Пара сидела на скамейке, когда мимо них прошел 44-летний мужчина. Собака облаяла пешехода, а тот в ответ бранью высказал претензии хозяевам. Завязался конфликт, в ходе которого мужчина нанес 14 ударов ножом хозяину собаки. В больнице пострадавший скончался.