    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, с-з

    765мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.01eur98.72

    Жителя Подмосковья приговорили за убийство из-за собачьего лая

    458
    обсудить

    Суд Московской области огласил приговор в отношении мужчины, признанного в убийстве из хулиганских побуждений. Его жертвой стал прохожий, гуляющий с собакой. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области в субботу, 27 апреля https://t.me/gsuskmosobl/2110.

    Роковая прогулка произошла 22 сентября 2023 года в городе Звенигороде. 45-летний местный житель и его супруга вышли на прогулку с маленькой собакой за час до полуночи. Пара сидела на скамейке, когда мимо них прошел 44-летний мужчина. Собака облаяла пешехода, а тот в ответ бранью высказал претензии хозяевам. Завязался конфликт, в ходе которого мужчина нанес 14 ударов ножом хозяину собаки. В больнице пострадавший скончался.

    «По уголовному делу проведен значительный объем работы: порядка 15 допросов, очные ставки, проверка показаний на месте. Получены заключения 5 судебных экспертиз», — говорится в сообщении.

    В результате суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

    Ранее «Фонтанка» писала об убийстве в Москве из-за замечания о парковочном месте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Убийство из-за собаки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close