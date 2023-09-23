В Подмосковье собака гавкнула на прохожего. Он убил её хозяина

Как сообщает прокуратура Московской области 23 сентября, 45-летний местный житель и его супруга вышли на прогулку с маленькой собакой накануне за час до полуночи. Пара сидела на скамейке, когда мимо них прошел 44-летний мужчина.

Смертью закончилась прогулка с собакой для жителя Звенигорода в Подмосковье.

По предварительной информации, собака облаяла пешехода. Он высказал претензии хозяевам. Завязалась перепалка, в ходе которой пешеход несколько раз ударил мужчину ножом. И сбежал.



Жена пострадавшего вызвала скорую, мужчину успели довезти до больницы. Но спасти уже не смогли.

