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    В Подмосковье собака гавкнула на прохожего. Он убил её хозяина

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    156 комментариев

    Смертью закончилась прогулка с собакой для жителя Звенигорода в Подмосковье.

    Как сообщает прокуратура Московской области 23 сентября, 45-летний местный житель и его супруга вышли на прогулку с маленькой собакой накануне за час до полуночи. Пара сидела на скамейке, когда мимо них прошел 44-летний мужчина.

    пресс-служба прокуратуры Московской области

    По предварительной информации, собака облаяла пешехода. Он высказал претензии хозяевам. Завязалась перепалка, в ходе которой пешеход несколько раз ударил мужчину ножом. И сбежал.

    Жена пострадавшего вызвала скорую, мужчину успели довезти до больницы. Но спасти уже не смогли.

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемого задержали сотрудники полиции в ходе объявленного плана «Перехват».

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    Убили мужчину из-за лая собакиУбийствоЗвенигород
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    Комментарии 156

    Гость23 Сен 2023 в 20:53
    На видео видно, что женщина конфликт разожгла. Просто попали на неадекватна,который с ножом ходит.
    +1−0
    Гость23 Сен 2023 в 20:53
    Умышленное убийство из хулиганских побуждений.
    Заранее задуманное в отношении не определённого круга лиц, так как убийца имел при себе заранее приготовленный нож.
    Требуется пожизненная изоляция от общества.
    +1−0
    Гость23 Сен 2023 в 20:46
    Как-то меня облаяла бабка в очереди на кассу в Азбуке Вкуса. Я молча ушел. Не буду же я из-за такого пустяка за нож хвататься. Да и Слава Богу! Потому что а) не ношу ножи и прочую фигню; б) в Пятерочке мне обошлось дешевле то же самое
    +0−0
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