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    В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке. Его не стало у дома невесты

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    На подмосковном кладбище в Люберцах простились с 24-летним байкером, который получил смертельный удар ножом из-за замечания на парковке у дома его невесты. Репортаж с места церемонии вел MSK1.RU.

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    В субботу, 27 апреля, на похороны пришли большая семья Кирилла Ковалева, его друзья, активисты мотосообщества и десятки неравнодушных. Парковка у кладбища уставлена мотоциклами. Близкие молодого человека тяжело перенесли церемонию, вся могила оказалась усыпана цветами и венками.

    По словам бабушки Кирилла, в этом году ее единственный внук собирался жениться: в отношениях с девушкой они были 5 лет.

    «Они купили стиральную машину, чтобы стирать пеленки. Хотели двух детей, уже переселялись в квартиру съемную», — рассказала она.

    По словам мамы погибшего, предложение молодой человек собирался делать этим летом.

    По версии следствия, 21-летний уроженец Азербайджана припарковался на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Люблино. Это не устроило 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание, после чего тот якобы напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице. Подозреваемого задержали в Ростовской области, сейчас он находится под арестом. Также были задержаны его дядя и брат.

    Ранее СК квалифицировал произошедшее по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений,— пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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