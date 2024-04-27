В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке. Его не стало у дома невесты

На подмосковном кладбище в Люберцах простились с 24-летним байкером, который получил смертельный удар ножом из-за замечания на парковке у дома его невесты. Репортаж с места церемонии вел MSK1.RU.
В субботу, 27 апреля, на похороны пришли большая семья Кирилла Ковалева, его друзья, активисты мотосообщества и десятки неравнодушных. Парковка у кладбища уставлена мотоциклами. Близкие молодого человека тяжело перенесли церемонию, вся могила оказалась усыпана цветами и венками.
По словам бабушки Кирилла, в этом году ее единственный внук собирался жениться: в отношениях с девушкой они были 5 лет.
«Они купили стиральную машину, чтобы стирать пеленки. Хотели двух детей, уже переселялись в квартиру съемную», — рассказала она.
По словам мамы погибшего, предложение молодой человек собирался делать этим летом.
По версии следствия, 21-летний уроженец Азербайджана припарковался на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Люблино. Это не устроило 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание, после чего тот якобы напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице. Подозреваемого задержали в Ростовской области, сейчас он находится под арестом. Также были задержаны его дядя и брат.
Ранее СК квалифицировал произошедшее по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений,— пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.