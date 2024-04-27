В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке. Его не стало у дома невесты

На подмосковном кладбище в Люберцах простились с 24-летним байкером, который получил смертельный удар ножом из-за замечания на парковке у дома его невесты. Репортаж с места церемонии вел MSK1.RU.

В субботу, 27 апреля, на похороны пришли большая семья Кирилла Ковалева, его друзья, активисты мотосообщества и десятки неравнодушных. Парковка у кладбища уставлена мотоциклами. Близкие молодого человека тяжело перенесли церемонию, вся могила оказалась усыпана цветами и венками.

По словам бабушки Кирилла, в этом году ее единственный внук собирался жениться: в отношениях с девушкой они были 5 лет.

«Они купили стиральную машину, чтобы стирать пеленки. Хотели двух детей, уже переселялись в квартиру съемную», — рассказала она.

По словам мамы погибшего, предложение молодой человек собирался делать этим летом.