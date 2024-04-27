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    Продюсера Харви Ванштейна увезли в тюремную больницу

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    Из-за проблем со здоровьем у осужденного за изнасилование и домагательства продюсера Харви Ванштейна руководство тюрьмы было вынуждено согласиться на его госпитализацию. Об этом 27 апреля сообщает Associated Press.

    Продюсера обследовали когда он вернулся в тюрьму Нью-Йорка с заседания суда апелляционной инстанции. Его адвокат отметил, что у Ванштейна много проблем со здоровьем. «Он сдает всевозможные тесты. Его состояние напоминает крушение поезда», — сообщил защитник.

    Представитель департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата заявил, что Вайнштейн был после суда был передан городскому департаменту исправительных учреждений. Продюсера поместили в исправительное учреждение «Могавк», примерно в 160 километрах от Олбани.

    Ранее суд отметил приговор из-за нарушений при рассмотрении дела. Слушания начнутся заново.

    Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в октябре 2017 года после публикации газеты The New York Times. Тогда несколько десятков актрис, среди которых были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили кинопродюсера в сексуальных преступлениях.Всего о насилии рассказали около 100 женщин. Продюсер всё отрицал. На фоне происходящего он был уволен из собственной компании, лишен членства в киноакадемиях США и Великобритании, других наград. Королева отозвала его рыцарское звание. Дело Вайнштейна дало импульс глобальному движению #MeToo. Под таким хештегом миллионы женщин в Сети начали делиться историями о домогательствах.

    В результате присяжные в 2020 году признали продюсера виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году и насильственных действиях сексуального характера в отношении экс-телепродюсера Мириам Хейли в 2006 году. Именно этот приговор отменен.

    В феврале 2023 года бывшего кинопродюсера приговорили еще к 16 годам тюрьмы — по обвинению в изнасиловании актрисы в 2013 году. Поэтому Вайнштейн остается за решеткой, несмотря на отмену первого приговора.

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