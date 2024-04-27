Продюсера Харви Ванштейна увезли в тюремную больницу

Из-за проблем со здоровьем у осужденного за изнасилование и домагательства продюсера Харви Ванштейна руководство тюрьмы было вынуждено согласиться на его госпитализацию. Об этом 27 апреля сообщает Associated Press.

Продюсера обследовали когда он вернулся в тюрьму Нью-Йорка с заседания суда апелляционной инстанции. Его адвокат отметил, что у Ванштейна много проблем со здоровьем. «Он сдает всевозможные тесты. Его состояние напоминает крушение поезда», — сообщил защитник.

Представитель департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата заявил, что Вайнштейн был после суда был передан городскому департаменту исправительных учреждений. Продюсера поместили в исправительное учреждение «Могавк», примерно в 160 километрах от Олбани.