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    Отменен приговор, который отправил продюсера Харви Вайнштейна в тюрьму на 23 года

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    Высший суд штата Нью-Йорк отменил решение суда нижестоящей инстанции о виновности голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и принуждении к сексу. Приговор, отправивший продюсера за решетку на 23 года, отменен, сообщает 25 апреля AP.

    Суд постановил, что громкий процесс в 2020 году проходил с «вопиющими» нарушениями.

    «Исправлением этих вопиющих ошибок будет новое судебное разбирательство», — цитирует агентство решение суда.

    Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в октябре 2017 года после публикации газеты The New York Times. Тогда несколько десятков актрис, среди которых были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили кинопродюсера в сексуальных преступлениях.

    Всего о насилии рассказали около 100 женщин. Продюсер всё отрицал. На фоне происходящего он был уволен из собственной компании, лишен членства в киноакадемиях США и Великобритании, других наград. Королева отозвала его рыцарское звание. Дело Вайнштейна дало импульс глобальному движению #MeToo. Под таким хештегом миллионы женщин в Сети начали делиться историями о домогательствах.

    В результате присяжные в 2020 году признали продюсера виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году и насильственных действиях сексуального характера в отношении экс-телепродюсера Мириам Хейли в 2006 году. Именно этот приговор отменен.

    В феврале 2023 года бывшего кинопродюсера приговорили еще к 16 годам тюрьмы — по обвинению в изнасиловании в актрисы в 2013 году. Поэтому Вайнштейн остается за решеткой, несмотря на отмену первого приговора.

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