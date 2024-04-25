Отменен приговор, который отправил продюсера Харви Вайнштейна в тюрьму на 23 года

Высший суд штата Нью-Йорк отменил решение суда нижестоящей инстанции о виновности голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и принуждении к сексу. Приговор, отправивший продюсера за решетку на 23 года, отменен, сообщает 25 апреля AP.



Суд постановил, что громкий процесс в 2020 году проходил с «вопиющими» нарушениями.

«Исправлением этих вопиющих ошибок будет новое судебное разбирательство», — цитирует агентство решение суда.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в октябре 2017 года после публикации газеты The New York Times. Тогда несколько десятков актрис, среди которых были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили кинопродюсера в сексуальных преступлениях.