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    Харви Вайнштейн получил еще 16 лет тюрьмы за изнасилование

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    21 комментарий

    Суд в Лос-Анджелесе огласил приговор в отношении продюсера Харви Вайнштейна по делу о еще одном изнасиловании. Его приговорили к 16 годам заключения в дополнение к сроку, который он уже отбывает. Об этом 23 февраля пишет Variety.

    Издание отмечает, что, с учетом возраста 70-летнего фигуранта, это означает, что остаток жизни он проведет за решеткой.

    В конце декабря прошлого года присяжные сочли Вайнштейна виновным по трём из семи пунктов обвинения, включая сексуальные действия в отношении итальянской актрисы в 2013 году, но не смогли вынести вердикт по другим обвинениям, касающимся двух предполагаемых жертв, включая супругу губернатора Калифорнии Дженнифер Ньюсом.

    Вайнштейн уже отбывает 23 года тюремного заключения в тюрьме в штате Нью-Йорк.

    Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в октябре 2017 года после публикации газеты The New York Times. Тогда несколько десятков актрис, среди которых были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили кинопродюсера в сексуальных преступлениях. Всего о насилии рассказали около 100 женщин. Продюсер всё отрицал. На фоне происходящего он был уволен из собственной компании, лишён членства в киноакадемиях США и Великобритании, других наград. Королева отозвала его рыцарское звание. Дело Вайнштейна дало импульс глобальному движению #MeToo. Под таким хештегом миллионы женщин в Сети начали делиться историями о домогательствах.

    В результате присяжные признали продюсера виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году и насильственных действиях сексуального характера в отношении экс-телепродюсера Мириам Хейли в 2006 году.

    Новое дело касалось некой итальянской актрисы, имя которой не называлось. На суде она проходила как Джейн Доу. Вайнштейна признали виновным в её изнасиловании, «принуждении к оральному совокуплению» и других сексуальных домогательствах. Женщина рассказала, что он без приглашения явился в её гостиничный номер во время кинофестиваля в Лос-Анджелесе в 2013 году.

    Харви Вайнштейн известен работой с фильмами Криминальное чтиво (1994), «Английский пациент» (1996), «Влюбленный Шекспир» (1998), «Город грехов» (2005), «Король говорит!» (2010) и множеством других известных кинокартин.

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    Комментарии 21

    Гость23 Фев 2023 в 23:21
    кругом антисемиты!
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