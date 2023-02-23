Харви Вайнштейн получил еще 16 лет тюрьмы за изнасилование

Суд в Лос-Анджелесе огласил приговор в отношении продюсера Харви Вайнштейна по делу о еще одном изнасиловании. Его приговорили к 16 годам заключения в дополнение к сроку, который он уже отбывает. Об этом 23 февраля пишет Variety.



Издание отмечает, что, с учетом возраста 70-летнего фигуранта, это означает, что остаток жизни он проведет за решеткой.



В конце декабря прошлого года присяжные сочли Вайнштейна виновным по трём из семи пунктов обвинения, включая сексуальные действия в отношении итальянской актрисы в 2013 году, но не смогли вынести вердикт по другим обвинениям, касающимся двух предполагаемых жертв, включая супругу губернатора Калифорнии Дженнифер Ньюсом.

