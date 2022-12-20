«Навсегда уничтожил часть меня». Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании ещё одной актрисы

Американский кинопродюсер 70-летний Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании ещё одной женщины. Присяжные в суде Лос-Анджелеса 19 декабря сочли его виновным по трём из семи пунктов обвинения, включая сексуальные действия в отношении итальянской актрисы в 2013 году, но не смогли вынести вердикт по другим обвинениям, касающимся двух предполагаемых жертв, включая супругу губернатора Калифорнии Дженнифер Ньюсом. Об этом сообщили AP и Variety.



Настоящее имя итальянской актрисы и модели не называется, на суде она проходила как Джейн Доу. Вайнштейна признали виновным в её изнасиловании, «принуждении к оральному совокуплению» и других сексуальных домогательствах. Женщина рассказала, что он без приглашения явился в её гостиничный номер во время кинофестиваля в Лос-Анджелесе в 2013 году.

