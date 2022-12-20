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    «Навсегда уничтожил часть меня». Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании ещё одной актрисы

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    13 комментариев

    Американский кинопродюсер 70-летний Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании ещё одной женщины. Присяжные в суде Лос-Анджелеса 19 декабря сочли его виновным по трём из семи пунктов обвинения, включая сексуальные действия в отношении итальянской актрисы в 2013 году, но не смогли вынести вердикт по другим обвинениям, касающимся двух предполагаемых жертв, включая супругу губернатора Калифорнии Дженнифер Ньюсом. Об этом сообщили AP и Variety.

    Настоящее имя итальянской актрисы и модели не называется, на суде она проходила как Джейн Доу. Вайнштейна признали виновным в её изнасиловании, «принуждении к оральному совокуплению» и других сексуальных домогательствах. Женщина рассказала, что он без приглашения явился в её гостиничный номер во время кинофестиваля в Лос-Анджелесе в 2013 году.

    «Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня той ночью в 2013 году, и я никогда не верну это. Уголовный процесс был жестоким, и адвокаты Вайнштейна устроили мне ад в качестве свидетеля, но я знала, что должна довести дело до конца, и я это сделала», — заявила женщина в заявлении после суда.

    Таким образом, бывший продюсер, отбывающий 23-летний приговор, может получить еще 24 года тюремного заключения. Сам он отрицает вину по всем семи пунктам обвинения.

    Харви Вайнштейн известен работой с фильмами «Английский пациент» (1996), «Влюбленный Шекспир» (1998) и «Город грехов» (2005).

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    Комментарии 13

    26618983520 Дек 2022 в 10:31
    обещал оскар и не дал
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