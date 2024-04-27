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    В Томске директор организации по вывозу мусора назвал местных депутатов «экосексуалами»

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    В Томске директор УМП «Спецавтохозяйство» Михаил Курилов достаточно резко высказался во время заседания депутатов Думы на городском совете по благоустройству. Об этом 27 апреля сообщают «Вести-Томск».

    На заседании обсуждались вопросы вывоза мусора и поставки новой техники.

    «Все эти «экосексуалы» из городской думы, которые были против и делали все, чтобы этого не было. Удалось ситуацию переломить. Сейчас машины есть, они едут. Слава Богу, с вывозом решили», — сказал Михаил Курилов во время заседания.

    «Вести-Томск» отмечают, что ранее глава Курилов обратился в Кировский районный суд с иском «о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда».

    РБК со ссылкой на портал «Change.org» уточняет, что в прошлом году депутаты призывали снять с должности Михаила Курилова, так как, по их мнению, происходило «неэффективное использование бюджетных средств». Также от горожан поступали жалобы из-за того, что мусор практически не вывозился.

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