В Томске директор организации по вывозу мусора назвал местных депутатов «экосексуалами»

В Томске директор УМП «Спецавтохозяйство» Михаил Курилов достаточно резко высказался во время заседания депутатов Думы на городском совете по благоустройству. Об этом 27 апреля сообщают «Вести-Томск».



На заседании обсуждались вопросы вывоза мусора и поставки новой техники.

«Все эти «экосексуалы» из городской думы, которые были против и делали все, чтобы этого не было. Удалось ситуацию переломить. Сейчас машины есть, они едут. Слава Богу, с вывозом решили», — сказал Михаил Курилов во время заседания.

«Вести-Томск» отмечают, что ранее глава Курилов обратился в Кировский районный суд с иском «о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда».