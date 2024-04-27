Самокат не вывезет двоих. Школьники в Гатчинском районе попали в ДТП

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Гатчинском районе. Там столкнулись легковой автомобиль и перегруженный самокат, сообщает 27 апреля ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



Как уточняют в главке, все случилось накануне на улице Володарского.

