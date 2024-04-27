Самокат не вывезет двоих. Школьники в Гатчинском районе попали в ДТП

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Гатчинском районе. Там столкнулись легковой автомобиль и перегруженный самокат, сообщает 27 апреля ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняют в главке, все случилось накануне на улице Володарского.
«29-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», совершил наезд на двух
В результате ДТП юные самокатчики попали в больницу с травмами легкой степени. Как видно на полицейских фото, пострадал и автомобиль.
Напомним, по действующим правилам дети в возрасте от 7 до
А 16 апреля в Госдуму внесли проект закона о штрафах за нарушения ПДД водителями средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистами. Авторы закона предлагают за нарушение правил перевозки людей, в частности езду вдвоем на одном самокате, наказывать штрафом от 2 до