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    ТАСС: законопроект о штрафах для самокатчиков и велосипедистов внесли в Госдуму

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    За пьяную езду на электросамокатах предлагают штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушения ПДД водителями средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистами. Об этом ТАСС 16 апреля рассказал один из авторов инициативы — член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

    Документ, в частности, предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей 12.8.1, которая устанавливает штраф в 20–30 тысяч рублей за езду на электросамокатах и других СИМ в пьяном виде. Первоначально предполагалось, что нововведение коснется и велосипедистов, но в актуальной версии от этого отказались, пишет агентство. По действующему закону за пьяную езду на велосипеде положен штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей.

    Предлагается штрафовать за нарушение скоростного режима на СИМ или велосипеде. Причем с градацией: при превышении на 5–10 км/ч — штраф от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей, и если превышение еще больше — от 4 до 5 тысяч рублей.

    Нарушение правил перевозки людей, в частности езду вдвоем на одном самокате, предлагают наказывать штрафом от 2 до 3 тысяч рублей, а если так везут ребенка — до 5 тысяч рублей. А за перевозку грузов и буксировку с нарушениями предполагается штраф в 1 тысячу рублей.

    На автомагистралях СИМ предлагают приравнять к тихоходному транспорту. Соответственно, штраф за езду по ним будет аналогичным — 1 тысяча рублей. Движение на самокате или велосипеде по проезжей части в нарушение ПДД хотят наказывать штрафами от 2 до 2,5 тысяч рублей. И напротив, за самокаты тяжелее 35 кг на тротуарах придется заплатить от 3 до 3,5 тысяч. А пересечение дороги на велосипеде или СИМ или создание помех пешеходам обойдется в 2–2,5 тысячи рублей.

    За нарушение ПДД водителями СИМ или велосипедистами, которое привело к причинению легких травм, предлагается штрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Если вред средней тяжести — уже от 10 до 15 тысяч. Невыполнение требования полиции об остановке предполагает штраф от 500 до 800 рублей. А за оставление места ДТП, если нет уголовного состава, хотят наказывать на 4–5 тысяч рублей.

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