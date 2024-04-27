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    МИД Таджикистана советует гражданам страны пока не ездить в Россию

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    МИД Таджикистана дал срочную рекомендацию гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России. Об этом сообщает вечером 27 апреля официальный сайт министерства.

    «Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — сказано в сообщении.

    Причины такой рекомендации в тексте заявления не уточняются.

    Ранее в Минтруде Таджикистана рассказали об оттоке своих граждан из России после теракта в «Крокус Сити Холле».

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