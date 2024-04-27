Путин: российская экономика в 2024 году может вырасти гораздо выше ожиданий

Российская экономика с начала года показала более значительный рост, чем предполагалось ранее, в связи с этим многие эксперты улучшают свои прогнозы. Уже сейчас они говорят, что по итогам 2024 года ВВП страны может вырасти более чем на 3%. Об этом 27 апреля во время совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.



Он отметил, что за январь-февраль экономика России выросла на 6% в годовом выражении. Это частично обусловлено календарным фактором — из-за високосного года появились дополнительные рабочие дни, но результат всё равно высокий. Высокими темпами продолжает расти обрабатывающая промышленность, прибавившая 7,5% в январе, 13,5% — в феврале.