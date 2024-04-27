Путин: российская экономика в 2024 году может вырасти гораздо выше ожиданий

Российская экономика с начала года показала более значительный рост, чем предполагалось ранее, в связи с этим многие эксперты улучшают свои прогнозы. Уже сейчас они говорят, что по итогам 2024 года ВВП страны может вырасти более чем на 3%. Об этом 27 апреля во время совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что за январь-февраль экономика России выросла на 6% в годовом выражении. Это частично обусловлено календарным фактором — из-за високосного года появились дополнительные рабочие дни, но результат всё равно высокий. Высокими темпами продолжает расти обрабатывающая промышленность, прибавившая 7,5% в январе, 13,5% — в феврале.
На фоне этого, как отметил Путин, снижаются инфляция и инфляционные ожидания граждан — их представления относительно того, как будут дальше вести себя цены.
«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более трех процентов», — сказал президент.
В 2023 году ВВП страны вырос на 3,6%. Прогноз Минэкономразвития, Центробанка и некоторых экспертов на 2024 год поначалу был менее оптимистичным, однако, увидев результаты первого квартала, многие из них улучшили прогноз. В частности, накануне Банк России повысил ожидания с 1–2% до 2,5–3,5% роста на конец года. До этого Минэкономразвития увеличил прогнозный показатель с 2,3% до 2,8%.