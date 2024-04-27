Петербуржец так сильно махал руками, что оказался в спецприемнике

По делу о мелком хулиганстве суд в Петербурге арестовал мужчину, которого подвели эмоции. Он разбил стекло на двери в прокуратуру.

О решении суда наказать Павла Киржаева пятью сутками административного ареста сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Киржаева задержали ранним утром 27 апреля у дома 44 по Лиговскому проспекту. Там мужчина и нахулиганил. Он громко и много матерился, размахивал руками и разбил стекло входной двери здания прокуратуры Центрального района.

Киржаев согласился, что виноват, и раскаивался.