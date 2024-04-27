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    Петербуржец так сильно махал руками, что оказался в спецприемнике

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    По делу о мелком хулиганстве суд в Петербурге арестовал мужчину, которого подвели эмоции. Он разбил стекло на двери в прокуратуру.

    О решении суда наказать Павла Киржаева пятью сутками административного ареста сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Киржаева задержали ранним утром 27 апреля у дома 44 по Лиговскому проспекту. Там мужчина и нахулиганил. Он громко и много матерился, размахивал руками и разбил стекло входной двери здания прокуратуры Центрального района.

    Киржаев согласился, что виноват, и раскаивался.

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