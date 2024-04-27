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    С кокосом и аджикой. Рецепты простых, но необычных маринадов для шашлыка — они понадобятся вам на майских

    С кокосом и аджикой. Рецепты простых, но необычных маринадов для шашлыка — они понадобятся вам на майских

    Повара рассказали, как замариновать свинину, говядину и птицу и удивить гостей

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    1 комментарий
    Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыка
    Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыкаФото: Ксения Филимонова / «ИрСити»
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    В России начался активный сезон отдыха на природе. Это значит, что пришло время для пикников с шашлыком и песнями под гитару. Но что, если привычные рецепты и маринады на уксусе или кефире надоели? Наши коллеги из «ИрСити» спросили лучших поваров, как вкусно и необычно приготовить шашлык, и вот что из этого получилось.

    Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыка
    Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыкаФото: Ксения Филимонова / «ИрСити»
    Александр Евменов
    Александр ЕвменовФото: Предоставлено героем публикации
    Константин Полунин
    Константин ПолунинФото: предоставлено героем публикации
    Ёдгор Якубов
    Ёдгор ЯкубовФото: предоставлено героем публикации
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    Кокосовое карри

    Шеф ресторана Le Chef в отеле History Александр Евменов предлагает мариновать птицу, мясо или даже рыбу в кокосовом карри.

    Александр Евменов
    Александр ЕвменовФото: Предоставлено героем публикации

    Для приготовления нам понадобятся:

    • кокосового молока из банки — 1/3 стакана;
    • порошок карри — 1 столовая ложка;
    • тмин — 1/2 чайной ложки;
    • сок лайма — 1 столовая ложка;
    • кокосовый сахар — 2 столовые ложки;
    • луковица, нарезанная ломтиками — 2 штуки;
    • свободно нарезанные листья кинзы — 1/4 стакана;
    • свежий тертый имбирь — 1/2 столовой ложки;
    • измельченный чеснок — 1 зубчик;
    • соль — 1/2 чайной ложки.

    Все ингредиенты необходимо просто смешать, а затем положить в этот маринад курицу, индейку, свинину, белую рыбу или морепродукты. Птица и мясо должны настояться в течение 1,5 часа, а рыбе и морепродуктам хватит всего лишь 30 минут.

    Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыка
    Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыкаФото: Ксения Филимонова / «ИрСити»
    Александр Евменов
    Александр ЕвменовФото: Предоставлено героем публикации
    Константин Полунин
    Константин ПолунинФото: предоставлено героем публикации
    Ёдгор Якубов
    Ёдгор ЯкубовФото: предоставлено героем публикации
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    2

    Маринад на меду и с паприкой

    Бренд-шеф ресторанов «Андреано», «Купер», «Канам Чикен» и Chalet Константин Полунин предлагает свой рецепт для вкусного шашлыка из свиной шеи.

    Константин Полунин
    Константин ПолунинФото: предоставлено героем публикации

    Для приготовления нам понадобятся:

    • свиная шея — 2,5 килограмма;
    • неострая аджика — 70 граммов;
    • соевый соус — 120 миллилитров;
    • мед — 60 граммов;
    • томатная паста — 50 граммов;
    • копченая паприка — 8 граммов;
    • черный молотый перец — 4 грамма;
    • соль — по вкусу;
    • масло растительное — 200 миллилитров;
    • чеснок — 20 граммов;
    • лук — 100 граммов.

    Все ингредиенты необходимо сначала смешать, а затем пробить погружным блендером, чтобы поднялась пышная пена (эспума).

    Свиную шею необходимо порезать кубиками примерно 3 на 3 сантиметра, а затем залить этим маринадом и оставить на 2 часа. Маринад придаст мясу красивый цвет и пикантную сладость.

    Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыка
    Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыкаФото: Ксения Филимонова / «ИрСити»
    Александр Евменов
    Александр ЕвменовФото: Предоставлено героем публикации
    Константин Полунин
    Константин ПолунинФото: предоставлено героем публикации
    Ёдгор Якубов
    Ёдгор ЯкубовФото: предоставлено героем публикации
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Говяжий шашлык с аджикой

    Бренд-шеф компании «Элит Трейд» Ёдгор Якубов предлагает взять за основу говядину и приготовить из нее нежный и мягкий шашлык, который при этом не нужно очень долго отмачивать в маринаде.

    Ёдгор Якубов
    Ёдгор ЯкубовФото: предоставлено героем публикации

    Для приготовления нам понадобятся:

    • говяжий кострец — 1 килограмм;
    • соль — по вкусу, но лучше добавить побольше, так как маринад быстрый;
    • черный перец — по вкусу;
    • сухая аджика;
    • свежая кинза (порвать, но не слишком мелко);
    • свежая петрушка (тоже порвать, но не мелко);
    • красный лук — 150–200 граммов;
    • киви — 2 штуки среднего размера.

    Говядину необходимо нарезать на порционные кусочки среднего размера. Добавить к ним специи, порезанный соломкой лук, зелень и размятый почти в пюре киви. Всё это необходимо промять руками, чтобы лук дал сок, а затем оставить на 30 минут. После этого мясо готово отправиться на огонь.

    Для большей сочности Ёдгор советует через каждый кусочек мяса насаживать на шампур ломтики курдюка или говяжьего жира.

    Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыка
    Вкусный, сочный, с дымком. Топовые шеф-повара Иркутска поделились необычными рецептами шашлыкаФото: Ксения Филимонова / «ИрСити»
    Александр Евменов
    Александр ЕвменовФото: Предоставлено героем публикации
    Константин Полунин
    Константин ПолунинФото: предоставлено героем публикации
    Ёдгор Якубов
    Ёдгор ЯкубовФото: предоставлено героем публикации
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    ИркутскШашлыкРецепт шашлыковРецепты
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