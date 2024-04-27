С кокосом и аджикой. Рецепты простых, но необычных маринадов для шашлыка — они понадобятся вам на майских

Бренд-шеф компании «Элит Трейд» Ёдгор Якубов предлагает взять за основу говядину и приготовить из нее нежный и мягкий шашлык, который при этом не нужно очень долго отмачивать в маринаде.

Для приготовления нам понадобятся:



говяжий кострец — 1 килограмм;

соль — по вкусу, но лучше добавить побольше, так как маринад быстрый;



черный перец — по вкусу;



сухая аджика;



свежая кинза (порвать, но не слишком мелко);



свежая петрушка (тоже порвать, но не мелко);



красный лук — 150–200 граммов;



киви — 2 штуки среднего размера.



Говядину необходимо нарезать на порционные кусочки среднего размера. Добавить к ним специи, порезанный соломкой лук, зелень и размятый почти в пюре киви. Всё это необходимо промять руками, чтобы лук дал сок, а затем оставить на 30 минут. После этого мясо готово отправиться на огонь.



Для большей сочности Ёдгор советует через каждый кусочек мяса насаживать на шампур ломтики курдюка или говяжьего жира.

