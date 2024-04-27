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    Глава комитета Думы по обороне осудил «некоторых коллег» за разговоры о новой мобилизации

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    Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов раскритиковал своих коллег-депутатов, которые публично рассуждают о необходимости ротации войск в зоне СВО и проведении дополнительной мобилизации. Об этом 27 апреля сообщает RTVI.

    Картаполов заявил, что «некоторые коллеги» продолжают рассуждать на темы, которые находятся вне их компетенции. Накануне первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев заявил о том, что мобилизованным «нужна замена», потому что «мужики заслужили отдых своим потом и кровью».

    «Такие вопросы, как комплектование Вооруженных сил, находятся исключительно в ведении Генерального штаба. Каждый должен заниматься своим делом, поэтому не нужно лезть в темы, которые далеки от их профессиональной деятельности», — сказал Картаполов (цитата по RTVI).

    Напомним, 9 апреля депутат Картаполов уже вполне определенно высказался о перспективах мобилизации в ближайшее время. По его словам, мобилизация — уже пройденный этап, и «ни при каких условиях никакой мобилизации в мае не будет».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России 1 июня якобы «готовят мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных». Эти слова прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это неправда.

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    Андрей КартаполовМобилизация
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