Глава комитета Думы по обороне осудил «некоторых коллег» за разговоры о новой мобилизации

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов раскритиковал своих коллег-депутатов, которые публично рассуждают о необходимости ротации войск в зоне СВО и проведении дополнительной мобилизации. Об этом 27 апреля сообщает RTVI.



Картаполов заявил, что «некоторые коллеги» продолжают рассуждать на темы, которые находятся вне их компетенции. Накануне первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев заявил о том, что мобилизованным «нужна замена», потому что «мужики заслужили отдых своим потом и кровью».