В Петербург пришла теплая погода, горожане принимают солнечные ванны

В Петербурге 27 апреля — солнечный ажиотаж. Несмотря на то, что суббота сегодня рабочая, улицы и парки города заполнены людьми. Петербуржцы гуляют с детьми, домашними питомцами, катаются на велосипедах и наслаждаются весной.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Самые смелые уже разделись и загорают на шезлонгах. В то время как мимо них прохожие идут в шапках и куртках. Сегодня столбик термометра не поднимется выше 13 градусов, однако, на солнце припекает уже по-летнему. Горожане ловят момент и готовятся к длинным майским выходным.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 27 апреля в городе ожидается до +13 градусов тепла, а завтра до +15 градусов. Уже 29 апреля будет +20 градусов. И только 30 апреля атмосферный фронт с дождиками окажется в нашем регионе — они пройдут ночью и утром.