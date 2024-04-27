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    В Петербург пришла теплая погода, горожане принимают солнечные ванны

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    В Петербурге 27 апреля — солнечный ажиотаж. Несмотря на то, что суббота сегодня рабочая, улицы и парки города заполнены людьми. Петербуржцы гуляют с детьми, домашними питомцами, катаются на велосипедах и наслаждаются весной.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Самые смелые уже разделись и загорают на шезлонгах. В то время как мимо них прохожие идут в шапках и куртках. Сегодня столбик термометра не поднимется выше 13 градусов, однако, на солнце припекает уже по-летнему. Горожане ловят момент и готовятся к длинным майским выходным.

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    Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 27 апреля в городе ожидается до +13 градусов тепла, а завтра до +15 градусов. Уже 29 апреля будет +20 градусов. И только 30 апреля атмосферный фронт с дождиками окажется в нашем регионе — они пройдут ночью и утром.

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