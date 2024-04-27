Тепло и солнце, обещанные синоптиками, накрыли уставший от холода Петербург. Как долго продлится такое положение дел?

В Санкт-Петербург тепло и солнце пришли в субботу, 27 апреля. В ближайшее время изменений в характере погоды не ожидается. Только 30 апреля через Финляндию в наш регион придет атмосферный фронт с дождями и похолоданием. Об этом сообщает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.
Этой ночью атмосферный фронт принесет небольшой дождь, но при облачности не будет холодно. «До 30 апреля продолжится поступление в наш регион теплого воздуха с юго-запада, поэтому дневная температура будет только повышаться», — прогнозирует синоптик.
Сегодня в городе ожидается до +13 градусов тепла, а завтра до +15 градусов. А уже 29 апреля — до +20 градусов. И только 30 апреля атмосферный фронт с дождиками окажется в нашем регионе — они пройдут ночью и утром. Однако температура снова понизится до +13…+15 градусов.
По предварительным данным, такая же погода, как и сегодня, ожидается 1 мая — тепло и без осадков.
«Так что всё в погоде достаточно благоприятно на ближайшие дни», — подытожил главный петербургский синоптик Александр Колесов.