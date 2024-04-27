Тепло и солнце, обещанные синоптиками, накрыли уставший от холода Петербург. Как долго продлится такое положение дел?

В Санкт-Петербург тепло и солнце пришли в субботу, 27 апреля. В ближайшее время изменений в характере погоды не ожидается. Только 30 апреля через Финляндию в наш регион придет атмосферный фронт с дождями и похолоданием. Об этом сообщает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Этой ночью атмосферный фронт принесет небольшой дождь, но при облачности не будет холодно. «До 30 апреля продолжится поступление в наш регион теплого воздуха с юго-запада, поэтому дневная температура будет только повышаться», — прогнозирует синоптик.

