Двое турецких полицейских погибли и восемь ранены в результате стрельбы в отделении

Стрельбы в турецком городе Адыяман произошла вечером 27 апреля. Среди жертв может быть начальник полицейского участка.

О стрельбе сообщает Halktv со ссылкой на источники в полиции. По предварительным данным, за оружие взялся один из сотрудников из-за конфликта в начальством.

Издание сообщает, что полицейский выстрелил в голову начальнику отряда и главному инспектору участка. Сообщается, что кроме двоих погибших еще восемь человек ранены.

Официальной информации о стрельбе от турецкий властей пока не поступало.