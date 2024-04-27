В «Петергофе» рассказали, где и каких птиц можно сейчас послушать в парках и как отличить баклана

Заведующая отделом фауны музея-заповедника «Петергоф» Людмила Хомутникова рассказала о том, каких птиц можно послушать, прогуливаясь по дорожкам после открытия сезона, и на кого посмотреть.



Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Уникальность природных сообществ музея-заповедника заключается еще и в том, что они находятся на пути северо-европейского миграционного трафика, — отметила она. — Ежегодно весной и осенью более миллиона перелетных птиц совершают свой длительный и опасный путь на места гнездовья и возвращаются обратно осенью в южные страны, следуя через территорию музея-заповедника».



По ее словам, миграция идет уже в апреле: часть птиц остается на южном побережье для кормежки и отдыха, часть летит дальше.

«Сейчас на мелководье залива можно наблюдать небольшие скопления или отдельных представителей водоплавающих птиц или водно-болотных птиц. Это различные виды уток, гусей, кулики и, конечно, самые заметные водоплавающие птицы сейчас — это лебеди-кликуны, которые привлекают всеобщее внимание. Ряд видов этих птиц имеет особый охранный статус. Они занесены в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это прежде всего лебедь-кликун, малый тундровый лебедь, серый гусь, гусь-гуменник, белощекая и черная казарки, несколько видов уток, таких как серая утка, красноголовый нырок, несколько видов куликов».



Интересно, что более 80% всех мигрирующих птиц — это воробьиные, просто они маленькие и их не так заметно. И именно они вместе с постоянными жителями мест — синицами, поползнями, снегирями, чижами, зеленушками — создают звуковой ландшафт Петергофа.

«Уже в марте вы наверняка слышали пение скворцов, прилетели дрозды, зарянки, как их еще называют, малиновки, — перечисляет Людмила Хомутникова. — В начале апреля у всех парков звучит голос многочисленных зябликов — это наиболее распространенный вид воробьиных в этих районах. К ним присоединяются пеночки, пеночка-весничка, теньковка. В майские дни нас будет радовать уже щебетание ласточек, которые прилетят в этот период, стрижей. Начнёт петь чечевица. К ней присоединится на лугах луговой чекан. А в ветках высоких деревьев зазвучит песенка славки-черноголовки. Благоприятные условия на территории музея-заповедника и для очень многих других видов птиц. В общей сложности сотрудниками музея-заповедника было отмечено здесь более 80 видов».



Отправляться слушать их специалист рекомендует в первую очередь в Александрию: там меньше народу, нет фонтанов, а сам парк — пейзажного типа, где воздействие на природный облик было минимальным.

Кроме обычных жителей и сезонных гостей парков, в Петергофе в последнее время стали наблюдать и необычных гостей. Это, например, баклан. Отличить его легко.



«Если вы видите где-то в заливе птицу, которая сидит на камне, раскинув крылья, — это баклан, потому что, в отличие от водоплавающих рыб и птиц, она не имеет жировых желез, которые позволяют ей смазывать перья жиром, чтобы они не намокали, поэтому она вынуждена сушить крылья просто на воздухе, на ветру», — поделилась Хомутникова.

