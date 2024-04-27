РПЦ больше не предпринимает попыток пасхального перемирия из-за непонимания со стороны Украины

Русская православная церковь больше не пытается призвать к пасхальному перемирию из-за бессмысленности и непонимания со стороны Украины. Об этом заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает в субботу, 27 апреля, ТАСС.

«Мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», — сказал он.



РПЦ уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, когда патриарх Кирилл призывал прекратить огонь на время рождественских богослужений, но эта попытка не встретила понимания у украинских властей.

