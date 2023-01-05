Патриарх Кирилл призвал Россию и Украину к рождественскому перемирию

Патриарх Кирилл призвал «все стороны», участвующие в боевых действиях на Украине, установить перемирие в Рождество. Его заявление опубликовали 5 января на официальном сайте Московского патриархата.
«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января», — говорится в этом сообщении.
Перемирие, по словам патриарха, необходимо, чтобы православные смогли посетить службы.