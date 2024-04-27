Дальше давайте сами. Петербургские бизнесмены отсудили у французских отельеров 250 млн рублей за уход из России

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Один из крупнейших мировых гостиничных операторов французский Accor выплатил петербургской фирме «Союз-Строй инвест» 250 млн рублей за разрыв контракта на управление отелем, специально построенным под бренды Novotel и Adagio.



«Союз-Строй инвест» инвестировал более 5 млрд рублей в строительство комплекса апартаментов на 150 тыс. м2 на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Крупнейший владелец фирмы — давний игрок на автодилерском рынке Петербурга, выходец из группы «Аксель» Владимир Байдаков. От его имени компанией управляет его родственник, известный петербургский предприниматель Евгений Войтенков. Кроме них, учредителями компании «Союз-Строй инвест» выступают Сергей Ногай (экс-гендиректор и совладелец комплекса «Пулково Скай», где Евгений Войтенков также выступает основным владельцем), а также предприниматель Владимир Селегень.

Евгений Войтенков рассказал «Фонтанке», что решиться на такие вложения партнеры согласились лишь после подписания контракта на управление гостиницей под брендами Novotel и Adagio с их владельцем французской Accor. Ее опыт и возможности гарантировал стабильный приток клиентов и возврат инвестиций, который был четко прописан в бизнес-плане, под которым подписались французы.

«Мы выполняли все требования Accor по проектированию и обустройству гостиницы — от 14 лифтов до марки и цвета гранитной плитки и ковролина. Однако, когда она была достроена, в марте 2022 года нам пришло письмо. В итоге нам пришлось полностью менять концепцию и стратегию работы, и сейчас мы видим, что без поддержки мощной мировой сети наши риски резко выросли, и без управляющей компании мы несем убытки. Именно поэтому мы и решили взыскать с Accor упущенную выгоду, чтобы компенсировать наши затраты», — рассказывает Евгений Войтенков.

В итоге партнеры открыли отель под брендом итальянской сети Domina, а часть апартаментов работает под собственной маркой Salut. Для софинансирования стройки «Союз-Строй инвест» распродал их нескольким сотням инвесторам, и теперь сам управляет недвижимостью, обеспечивая загрузку арендаторами, чтобы исполнить обязательства по возврату денег покупателям.

Причем стоит отметить — совсем уходить из России Accor не стал. В его управлении продолжают оставаться несколько десятков гостиниц в России. А его местное юрлицо, ООО «Р.М.Х.К.» показало в 2023 году рекордную для себя выручку в 2 млрд рублей. Необходимо отметить, во всех случаях Accor выступает не как владелец, а как управляющий гостиниц, и 2 миллиарда — это не выручка отелей, а именно доходы компании от управления. Согласно последней отчетности по итогам 2023 года на балансе компании находилось почти 1,5 млрд рублей денежных средств и денежных эквивалентов, а размер накопленной нераспределенной прибыли — 592 млн рублей.



«Я не знаю, что могло бы заставить меня принять решение об уходе из России. Извините. Accor никогда еще не закрывал свои отели в зонах конфликта по простой причине: единственная моя забота — это сотрудники. Без них мы не смогли бы работать. Я всех их люблю, и в России у нас 3 800 сотрудников», — говорил в апреле 2022 года генеральный директор группы Себастьен Базен.



Первый раунд тяжбы прошел в конфиденциальном режиме в московском Международном коммерческом арбитражном суде в конце 2023 года. Инвесторы оценили свои потенциальные потери из-за разрыва французами своих обязательств в 1,9 млрд рублей. Сумма рассчитывалась как потенциальный годовой убыток, помноженный на 15 лет, в течении которого Accor должен был по контракту управлять гостиницей, и в течении которых он гарантировал инвесторам прибыль.

Суд утвердил только 250 миллионов. Как говорится в решении, именно столько арбитраж насчитал убытков компании без партнерства с сетью и необходимостью самостоятельно управлять гостиницей. «Союз-Строй инвест» не стал оспаривать решение, но и эти деньги Accor хоть и заплатил, сделал это с большим опозданием. В итоге петербуржцы потребовали уже в открытом — обычном арбитражном суде Москвы возместить почти 5 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Рассмотрение этого иска назначено на 10 июня.

По словам Евгения Войтенкова, ему известно и о других российских инвесторах, с которыми Accor также разорвал отношения после 2022 года, отказавшись управлять их отелями. Предприниматель удивлен, что никто из них пока не обратился в суд за компенсацией упущенной выгоды. На руку им будет играть решение российского правительства ограничить вывод за рубеж денег иностранных компаний. Сейчас все они аккумулируются на специальных счетах, что дает кредиторам шанс все же получить потерянные от ухода иностранцев средства.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

