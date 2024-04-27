«Всё для тебя». Путин наградил Стаса Михайлова орденом в день его рождения

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народного артиста Российской Федерации Станислава Михайлова. Именно сегодня, 27 апреля, певец отмечает день рождения — 55 лет.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Михайлова Станислава Владимировича», — говорится в тексте документа.
Напомним, Стас Михайлов неоднократно становился лауреатом музыкальных премий, а в 2019 году артист был удостоен благодарности президента.
Ранее «Фонтанка» писала о словесной перепалке, начавшейся между Стасом Михайловым и Аллой Пугачевой. Всё началось после заявления певца о том, что уехавшие артисты «на коленях приползут» и будут «целовать ноги у России».
Вскоре Пугачева опубликовала в своих соцсетях видео, в котором оскорбила Михайлова и посоветовала ему зарабатывать, пока есть возможность. 20 марта свой ход сделал Михайлов — пожелал Пугачевой здоровья. Позднее артист признался, что ситуация его задела, но примадонну он уважает.