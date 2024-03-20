Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на оскорбления

Народный артист Российской Федерации Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на ее оскорбления.
«Дай Бог ей здоровья», — заявил артист в эфире телеканала «Звезда».
Zvezdanews
Напомним, что перепалка между ними началась после того, как Михайлов заявил, что уехавшие артисты «на коленях приползут» и будут «целовать ноги у России». Вскоре Пугачева опубликовала в своих соцсетях видео, в котором обозвала Михайлова и посоветовала ему зарабатывать, пока есть возможность.
Ранее Стас Михайлов исполнил свой хит «Всё для тебя» прямо на избирательном участке в омском медколледже, куда пришел отдать свой голос на выборах президента.