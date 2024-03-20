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    Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на оскорбления

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    85 комментариев

    Народный артист Российской Федерации Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на ее оскорбления.

    «Дай Бог ей здоровья», — заявил артист в эфире телеканала «Звезда».

    Zvezdanews

    Напомним, что перепалка между ними началась после того, как Михайлов заявил, что уехавшие артисты «на коленях приползут» и будут «целовать ноги у России». Вскоре Пугачева опубликовала в своих соцсетях видео, в котором обозвала Михайлова и посоветовала ему зарабатывать, пока есть возможность.

    Ранее Стас Михайлов исполнил свой хит «Всё для тебя» прямо на избирательном участке в омском медколледже, куда пришел отдать свой голос на выборах президента.

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    Комментарии 85

    Гость20 Мар 2024 в 15:05
    А нам то что? Начать волноваться?
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 15:03
    Дал понять, что продолжения перепалки не хочет. Нормальный ответ.
    +1−0
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