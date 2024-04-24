«Нужно называть вещи своими именами». Стас Михайлов — о конфликте с Аллой Пугачевой

Певец Стас Михайлов рассказал, что его задела ситуация с Аллой Пугачевой, однако он ее уважает. Об этом 24 апреля народный артист РФ рассказал корреспонденту MSK1.RU.
«Я с женщинами не воюю. И Пугачеву как артистку очень уважаю, как бы она себя ни вела и что бы с ней ни происходило. Желаю ей лишь здоровья», — сказал певец. Он был удивлен тем, что Алла Борисовна «так приняла» его слова.
«Я ведь говорил не только о ней — а о тех, кто уехал из страны. И думаю, что лучше задать ей вопрос, почему она так высказалась по поводу наших людей. Нужно называть вещи своими именами — предали, но оставайтесь людьми», — добавил Михайлов.
Напомним, что перепалка между ними началась после того, как Михайлов заявил, что уехавшие артисты «на коленях приползут» и будут «целовать ноги у России». Вскоре Пугачева опубликовала в своих соцсетях видео, в котором оскорбила Михайлова и посоветовала ему зарабатывать, пока есть возможность. 20 марта свой ход сделал Михайлов — пожелал Алле Борисовне здоровья.
Стас Михайлов 27 апреля отметит свой юбилей — 55 лет.