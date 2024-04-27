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    В «Петергофе» объяснили цвет и запах воды у «Самсона» при пуске фонтанов

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    В день начала летнего сезона 27 апреля в ГМЗ «Петергоф» рассказали о состоянии воды, поступающей в знаменитые фонтаны.

    Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру»
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    «Учитывая, что водоподводящая система не находится на балансе музея-заповедника, возможности для контроля у нас ограничены, — предупредил начальник отдела экологии музея-заповедника «Петергоф» Александр Дронов. — Мы ежегодно проверяем воду, непосредственно отбирая ее с фонтанов. Акцент — на соответствие гигиеническим критериям для водоемов второй категории (это водоемы, которые используются в рекреационных целях, вода не питьевого качества)».

    По словам специалиста, «за последние годы превышения единичных критериев по санитарно-эпидемическим показателям не регистрировалось, патогенная микрофлора в воде фонтанов не обнаружилась».

    При этом корреспондент «Фонтанки» обратил внимание, что при торжественном пуске фонтанов вода «Самсона», казалось, имеет желтоватый оттенок (которого нет, например, у «Тритона»), Александр Дронов объяснил это схемами движения воды: чтобы попасть к «Тритону», она проходит более долгий путь, который дает осесть взвешенным веществам.

    «На конечном этапе система разветвляется на три потока, и на «Самсон» вода подается по водопроводу, который берет начало от Розового павильона — это Самсониевский бассейн, — сказал он. — К «Тритону» вода идет еще по комплексу прудов — это Ольгин, Красный пруд, плюс еще пруды-накопители. И цветность обусловлена прежде всего паводковыми явлениями этой весной. Летом ничего такого не будет даже на «Самсоне».

    Свой цвет вода приобретает из-за торфа, болотистых почв.

    «Это естественные процессы, не связанные с антропогенным воздействием, это все природная вода, — подчеркнул Дронов. — Более того, Росприроднадзор перед заполнением нашей системы фонтанов, прудов-накопителей проводил исследования воды из прудов для определения возможности ее использования музеем-заповедником. Это делалось в начале апреля, и в заключении было четко указано, что запах носит природный характер».

    Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру»

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