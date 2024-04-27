Вывозить евро и доллары станет легче. ЦБ упростил требования для банков

Центробанк упростил механизм, по которому кредитные организации получают разрешение на вывоз из России наличной иностранной валюты, сообщил регулятор. Новые правила начинают действовать с 27 апреля.



Теперь банки не обязаны предоставлять в ЦБ одновременно заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр и заключение об установленных критериях повреждений.



Запрет на вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов действует с начала марта 2022 года. В ноябре того же года регулятор пояснил, что право вывозить иностранную наличку в таком объеме есть у уполномоченных банков. Также с разрешения ЦБ банки могли вывозить валюту в случаях, которые не связаны с возвратом и предоставлением займов или внешней торговлей.

