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    Вывозить евро и доллары станет легче. ЦБ упростил требования для банков

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    Центробанк упростил механизм, по которому кредитные организации получают разрешение на вывоз из России наличной иностранной валюты, сообщил регулятор. Новые правила начинают действовать с 27 апреля.

    Теперь банки не обязаны предоставлять в ЦБ одновременно заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр и заключение об установленных критериях повреждений.

    Запрет на вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов действует с начала марта 2022 года. В ноябре того же года регулятор пояснил, что право вывозить иностранную наличку в таком объеме есть у уполномоченных банков. Также с разрешения ЦБ банки могли вывозить валюту в случаях, которые не связаны с возвратом и предоставлением займов или внешней торговлей.

    В ином случае вывоз наличной валюты в таком объеме запрещен, так как из-за санкций поступление иностранной валюты в Россию ограничено.

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