«Коммерсантъ»: следователи сами рассказывают фигурантам об альтернативе приговору в виде контракта с Минобороны

Во время или после завершения следственных действий фигуранты уголовных дел получают из рук следователя бумагу под названием «Разъяснение». В ней описаны перспективы уголовного преследования при участии в СВО.

О существовании такого документа 27 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатское сообщество. Отмечается, что на сегодняшний день известно о случаях вручения «Разъяснения» преследуемым по уголовным делам в Донбассе и ряде соседних регионов.

Следователь в процессе выступает в роли рекрутера и предлагает подозреваемому или обвиняемому ознакомиться с перспективами прекращения уголовного дела, если фигурант подпишет контракт с Минобороны. В случае согласия, следователь отправляет данные человека военным и получает в качестве ответа, если фигурант по меркам Минобороны годен для заключения контракта, просьбу приостановить расследование дела.