«Коммерсантъ»: следователи сами рассказывают фигурантам об альтернативе приговору в виде контракта с Минобороны

Во время или после завершения следственных действий фигуранты уголовных дел получают из рук следователя бумагу под названием «Разъяснение». В ней описаны перспективы уголовного преследования при участии в СВО.
О существовании такого документа 27 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатское сообщество. Отмечается, что на сегодняшний день известно о случаях вручения «Разъяснения» преследуемым по уголовным делам в Донбассе и ряде соседних регионов.
Следователь в процессе выступает в роли рекрутера и предлагает подозреваемому или обвиняемому ознакомиться с перспективами прекращения уголовного дела, если фигурант подпишет контракт с Минобороны. В случае согласия, следователь отправляет данные человека военным и получает в качестве ответа, если фигурант по меркам Минобороны годен для заключения контракта, просьбу приостановить расследование дела.
Приостановка закончится прекращением после того, как фигурант будет уволен из состава ВС или получит госнаграду.
Предложение о заключении контракта не касается ряда составов — таких как педофилия, госизмена, диверсия, теракт и тому подобное.
Закон, разрешающий подозреваемым, обвиняемым и осужденным заключать контракты с Минобороны, был подписан в конце марта 2024 года.